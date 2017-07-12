В конце 2016 года эксперты давали апокалиптические прогнозы о повышении стоимости национальной валюты до 2-2,5, а то и до 3 манатов по отношению к доллару США. Однако вот уже полгода манат стабильно держится на уровне 1,7020 за доллар.

Как считает депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, стабильность национальной валюты достигается благодаря предпринятым Центральным банком Азербайджана антикризисным мерам. Таким образом, прогнозы о значительном обесценивании маната не сбылись.

В повышении устойчивости маната сыграли роль несколько серьезных факторов. Прежде всего сказывается то, что Центральный банк установил жесткий контроль над импортно-экспортными операциями. Если в начале года преобладал импорт и деньги утекали из страны, а отрицательное торговое сальдо составляло почти 1,5 млрд долларов, то теперь экспорт превышает импорт.

Усилился контроль и над денежной массой. Предприятия ограничили в размере денежных операций, к примеру, со счетов за один раз можно снять не более 30 тысяч манатов.

Значимый эффект оказала и стабилизация цены нефть на мировом рынке — уже длительное время она держится на уровне 50 долларов за баррель. Все это в целом позволило держать национальную валюту на нынешнем уровне.

Вместе с тем депутат не скрыл, что пока трудно предугадать, как будет развиваться ситуация дальше.

«Думаю, до конца года никаких изменений нынешнего курса маната не будет. Эффективность мер, принятых для устойчивости национальной валюты, очевидна, но как все это отразилось на развитии реального сектора, будет известно в конце года», — сказал эксперт haqqin.az.