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Туристов из России обяжут признавать территориальную целостность Грузии

 

Более 5 тысяч человек одобрили петицию, призывающую обязать российских туристов при въезде в Грузию подписать документ о признании территориальной целостности этой страны, передает Интерфакс.

Петиция была размещена на сайте Manifest.ge 9 июля, к среде она собрала более 5,4 тыс. подписей. Ее авторы предлагают обязать россиян, въезжающих в страну, подписать документ о признании Абхазии и Южной Осетии частью Грузии.

"Эти подписи не будут иметь никакой юридической силы, но это будет четкий сигнал всем, что принципы допуска российских туристов были изменены, и туристы  люди, которые не разделяют идеологию враждебного агрессора",  заявляют авторы петиции.

По их замыслу, туристы, которые не поставят подписи, не будут допущены через границу.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает, что необходимость при въезде в страну подписывать бумагу с политическим содержанием может негативно сказаться на турпотоке из России в Грузию.

"Далеко не все туристы интересуются политикой, многие даже не в курсе каких-либо территориальных разногласий. Грузия  ностальгическое направление, туда едут отдыхать, тратить деньги, купаться в море, гулять в горах, пить вино, есть грузинский сыр, шашлыки. И вдруг людям говорят: если не подпишете, то вас не пустят в страну. Они просто не поедут, вот и все. В том числе из опасений  где, когда и в каком контексте может всплыть их подпись, поставленная при въезде в Грузию",  отметила она.

В 2016 году Грузию посетило около миллиона россиян. При этом Россия заняла четвертое место среди стран, граждане которых совершали визиты в Грузию  после Азербайджана, Армении и Турции.

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