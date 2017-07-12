Туристов из России обяжут признавать территориальную целостность Грузии

Более 5 тысяч человек одобрили петицию, призывающую обязать российских туристов при въезде в Грузию подписать документ о признании территориальной целостности этой страны, передает Интерфакс.

Петиция была размещена на сайте Manifest.ge 9 июля, к среде она собрала более 5,4 тыс. подписей. Ее авторы предлагают обязать россиян, въезжающих в страну, подписать документ о признании Абхазии и Южной Осетии частью Грузии.

"Эти подписи не будут иметь никакой юридической силы, но это будет четкий сигнал всем, что принципы допуска российских туристов были изменены, и туристы — люди, которые не разделяют идеологию враждебного агрессора", — заявляют авторы петиции.

По их замыслу, туристы, которые не поставят подписи, не будут допущены через границу.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает, что необходимость при въезде в страну подписывать бумагу с политическим содержанием может негативно сказаться на турпотоке из России в Грузию.

"Далеко не все туристы интересуются политикой, многие даже не в курсе каких-либо территориальных разногласий. Грузия — ностальгическое направление, туда едут отдыхать, тратить деньги, купаться в море, гулять в горах, пить вино, есть грузинский сыр, шашлыки. И вдруг людям говорят: если не подпишете, то вас не пустят в страну. Они просто не поедут, вот и все. В том числе из опасений — где, когда и в каком контексте может всплыть их подпись, поставленная при въезде в Грузию", — отметила она.

В 2016 году Грузию посетило около миллиона россиян. При этом Россия заняла четвертое место среди стран, граждане которых совершали визиты в Грузию — после Азербайджана, Армении и Турции.