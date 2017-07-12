«Никакого результата в карабахском процессе не будет, пока США и Россия не договорятся между собой по различным геополитическим конфликтам в мире. А карабахский конфликт давно уже обрел статус геополитического», — заявил в интервью haqqin.az бывший глава МИД Азербайджана Гусейнага Садыхов.

Кадровый дипломат подчеркнул, что МИД Азербайджана должен особенно тщательно подготовить предстоящую встречу глав государств, чтобы она вновь не стала встречей ради встречи.

«Условия Азербайджана известны и армянам, и сопредседателям. Мы за поэтапное решение конфликта и неоднократно заявляли, что Нагорный Карабах получит в составе Азербайджана самый высокий статус автономии. Я не понимаю, что еще должен предложить Азербайджан. Считаю, что нашему МИД надо подготовить четкое предложение по урегулированию конфликта и передать его сопредседателям», — полагает Г.Садыхов.

В то же время экс-министр отказался назвать даже примерные сроки решения проблемы.

«Это очень серьезный конфликт, и я остаюсь при мнении, что пока геополитические центры не придут к согласию между собой, ожидать его разрешения в короткие сроки не стоит. В свое время еще Петр Первый сказал, что тот, кто завладеет югом Кавказа, будет контролировать Средний Восток и Персидский залив. Так что Азербайджан привлекателен для сильных мира сего не столько углеводородами, сколько геополитическим расположением», — отметил он.

При этом дипломат подчеркнул, что военное решение конфликта «всегда на столе. Баку, наряду с дипломатическим решением конфликта, не исключает и военного пути».