Макрон опоздал на встречу с Меркель и Джентилони

Трехсторонняя встреча между премьер-министром Италии Паоло Джентилони, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Триесте началась с более чем получасовым опозданием из-за опоздания главы французского государства, передает РИА Новости.

Встреча, которая предваряет ежегодный саммит "ЕС – Западные Балканы", должна была начаться в 15:00 на борту учебного корабля ВМС Италии "Палинуро", пришвартованного в порту Триеста. Пунктуальная Меркель вовремя приехала к месту встречи, где ее приветствовал глава итальянского правительства. Однако по неизвестным причинам Макрон прибыл в порт Триеста только в 15:35.

В настоящее время все три лидера находятся на борту "Палинуро". На встрече предполагается обсудить миграционный кризис.