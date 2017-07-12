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Азербайджанские переводчики исказили слова грузинского тренера После матча с «Карабахом»; видео

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер грузинской команды «Самтредиа» Гия Цецадзе не говорил о том, что у его команды сохраняются шансы пройти «Карабах» после поражения в Баку со счетом 0:5.

«Перед матчем у всех команд бывают шансы. Мы хотели использовать свои шансы. Но не получилось. Однако мы все еще их сохраняем, так как есть ответная игра» - так тандем азербайджанских переводчиков перевел слова Цецадзе, сказанные на послематчевой пресс-конференции в Баку (смотрите на видео ниже с 01:20).

Эти слова вызвали удивление: о каких шансах на выход в следующий этап можно говорить после поражения со счетом 0:5?

На эти слова Цецадзе обратил внимание и главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов, похваливший грузинскую команду и ее тренера за настрой и желание бороться до конца.

На самом деле Цецадзе, конечно же, не говорил о «сохраненных шансах». Об этом заявил журналист сайта sport.adjara.com Саба Сапанадзе, присутствовавший на пресс-конференции.

«Цецадзе не говорил такого. Это факт!» - заявил корреспондент.

Вот как было на самом деле. Цецадзе был задан вопрос: «На предматчевой пресс-конференции вы говорили, что «Самтредиа» имеет шанс выиграть. Что вы можете сказать об этом после игры?». И он ответил: «Конечно, перед игрой я говорил, что мы имеем шанс выиграть. Перед матчем любая команда имеет шанс на победу. А что я должен был сказать? Сегодня «Карабах» победил заслуженно, и я поздравляю его с победой».

Это был первый вопрос, заданный главному тренеру «Самтредиа». Затем он сам попросил журналистов задавать вопросы на русском языке, видимо, поняв, что переводчики испытывают трудности.

Кстати, надо сказать, что «трудности перевода» на пресс-конференциях до и после международных матчей в Баку возникают очень часто. Перед играми с зарубежными командами АФФА и клубам бывает непросто найти людей, которые хорошо владеют необходимым иностранным языком, азербайджанским и при этом знают футбольную терминологию.

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