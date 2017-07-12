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Казахи собираются на войну в Карабахе haqqin.az из Астаны

Автор: Кундыз Касенова, Астана, специально для haqqin.az 

Очередное обострение в зоне карабахского конфликта, в результате которого погибли двухлетняя азербайджанская девочка и ее бабушка, не оставило равнодушными казахстанцев, которые отреагировали на акт агрессии армянской стороны. И на этот раз они приняли сторону Азербайджана, не обращая внимания на «обиду» армян, которые, кажется, уже записали казахов в «новые враги Армении».

Можно вспомнить, как во время прошлогоднего апрельского обострения казахстанцы не просто поддержали в соцсетях азербайджанцев: некоторые казахи тогда призвали своих соотечественников отправиться к посольству Азербайджана, чтобы записаться добровольцами и воевать на стороне Баку. Армяне в ответ обрушились с гневной тирадой на «союзника Еревана в ОДКБ» и даже призвали правительство «выгнать посла Казахстана взашей».

Как показывает время, казахи своего мнения не поменяли и по по-прежнему воздерживаются от призывов в поддержку союзника по ОДКБ, коим является Ереван.

«Симпатии казахстанского общества, как нетрудно заметить, находятся на стороне Азербайджана. Объясняется это в первую очередь религиозной и культурно-языковой общностью. Конечно же, в вопросах мировой политики на позицию любой страны оказывают влияние прагматичные соображения национальных интересов, но в случае с карабахским конфликтом, общественные настроения тоже играют важную роль при выработке официальной позиции казахстанского руководства, - заявил haqqin.az казахстанский политолог Султанбек Султангалиев. – То есть в этом плане позиция официальной Астаны полностью совпадает с настроениями в казахском обществе. А после недавнего обстрела, в котором погиб ребенок, в МИД Казахстана и вовсе, судя по всему, утвердились в своей позиции».

Султанбек Султангалиев

Отметим, что после недавнего обстрела ВС Армении азербайджанского села казахстанский МИД заявил, что Астана выражает серьезную озабоченность в связи с нарушением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и сообщениями о людских потерях.

"Республика Казахстан выступает за интенсификацию процесса поиска компромиссных решений нагорно-карабахской проблемы и надеется на конструктивный настрой заинтересованных сторон в достижении прогресса по урегулированию конфликта", - сказал официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков haqqin.az.

Талгат Калиев

«Позиция Казахстана в данном вопросе как временного члена Совета Безопасности ООН и как участника ОДКБ неизменна - только мирное урегулирование конфликта принесет пользу обеим странам», - отметили во внешнеполитическом ведомстве РК.

Несмотря на то, что Казахстан связан с Арменией обязательствами в рамках ОДКБ, данный договор предполагает вмешательство лишь в случае прямой внешней агрессии в отношении одного из членов организации, заявил haqqin.az другой политолог из Казахстана Талгат Калиев.

«Если же конфликт развернется на территории непризнанной “НКР", то это сложно трактовать как прямую агрессию в отношении Армении. На мой взгляд, тут скорее речь шла бы о конфликте на чужой, если так можно выразиться, нейтральной территории», - говорит политолог.

При этом Калиев напомнил, что при вступлении Армении в ЕАЭС Казахстан настоял на исключении из него Нагорного Карабаха.

«Поэтому мы не рассматриваем Нагорный Карабах как территорию Армении, и в случае попытки привлечь силы ОДКБ к данному конфликту, нельзя сказать, что мандат обязывает Казахстан выступить на стороне Армении», - отметил он.

По словам политолога, большинство казахов «разделяют боль братского азербайджанского народа, связанную с Карабахом».

«В то же время, исходя из прошлого опыта, могу сказать, что не исключено формирование в Казахстане групп добровольцев для участия в боевых действиях на азербайджанской стороне. И сегодня уже звучат такие высказывания. Но, конечно же, следует помнить, что участие в незаконных вооруженных формированиях и наемничество в нашей стране преследуются по закону», - отметил эксперт.

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