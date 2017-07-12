Саакашвили разочаровался в Порошенко

В интервью грузинской телекомпании «Рустави-2» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не боится лишения украинского гражданства и экстрадиции на родину, где против него возбуждено четыре уголовных дела, пишет «Коммерсант».

«Для украинских властей это слабо,— убежден он.— Если бы у них хватало духа творить такое, то они не находились бы в нынешнем положении».

По словам бывшего президента Грузии и экс-главы администрации Одесской области, на Украину он приехал «не потому что больше некуда было ехать», а исключительно из «безумной любви» к этой стране и особенно Киеву, где он «сформировался как личность».

Михаил Саакашвили выразил сожаление тем, что президент Украины Петр Порошенко «упустил шанс стать не олигархом, а лидером украинских реформ». Для этого, по мнению экс-президента Грузии, от Петра Порошенко требовалось лишь одно: не сворачивать реформы, которые они «начали вместе».