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Опрос на улицах Еревана: «Саргсян — это позор нашей нации» видео

Автор: Отдел Армении 

На улицах Еревана молодые активисты провели видеоопрос, задавая жителям только один вопрос: «Что вы думаете о Серже Саргсяне?» По признанию самих активистов, только каждый десятый соглашался ответить, и если президент Армении просмотрит это видео, то узнает о себе много нового.

Понятно, что Саргсян в курсе о всеобщей нелюбви к нему. Но вряд ли он догадывался, что многие называют его «Крокодилом Геной».

В целом ереванцы недовольны подорожанием, бедностью, тяжелой международной обстановкой, обвиняя в этом своего президента.

Сержа Саргсяна называли предателем, главой олигархической хунты. Кто-то говорил, что он не армянин. Кто-то считает своего президента «позором нации».

При этом самый мягкий ответ на вопрос: «Что вы думаете о Серже Саргсяне? звучал так: «Ничего хорошего».

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