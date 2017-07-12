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Потребление свинины в Германии обрушилось из-за мусульман и веганов

 

Свинина по-прежнему остается самым популярным видом мяса у потребителей в Германии (занимает долю в 50 процентов), но быстро теряет позиции в конкурентной борьбе с говядиной и птицей. Спрос на свинину в стране упал до минимума с 2005 года. Об этом в среду, 12 июля, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Agriculture Market Information (AMI).

Три года подряд в Германии снижалось потребление ветчины, сосисок и других видов продуктов из свинины, отмечает агентство. В AMI сообщили, что это связано с изменением предпочтений населения — люди покупают более полезную пищу, растет количество вегетарианцев. Кроме того, свою роль сыграл рост числа мигрантов и беженцев, которые не потребляют свинину по религиозным соображениям.

AMI также сообщило, что в 2016 году уровень потребления свинины в ФРГ снизился до 36,2 килограмма на человека в год. В 2011 году этот показатель составлял 40,1 килограмма.

Bloomberg пишет, что во многих немецких пивных и ресторанах теперь все чаще можно найти веганские и вегетарианские блюда — например, колбаски без мяса. Под изменение структуры потребления подстраиваются и производители: мясокомбинат Ruegenwalder Muehle Carl Mueller продает вегетарианские сосиски и ветчину (компания сократила продажи мяса на пять процентов, а спрос на вегетарианские продукты вырос на треть в 2016 году).

По сведениям Союза вегетарианцев ФРГ, примерно 10 процентов жителей страны стараются не питаться мясом. 10 лет назад таких было меньше одного процента.

По разным оценкам, в Германии проживает от четырех до пяти миллионов мусульман. Министерство иностранных дел ФРГ отмечало, что в 2017 году в страну может въехать 200-300 тысяч беженцев из Сирии и Ирака. По данным системы Erstverteilung der Asylbegehrenden (EASY; первичное распределение желающих получить убежище), с сентября 2015 года по июль 2016-го в Германию попало почти миллион беженцев из мусульманских стран.

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