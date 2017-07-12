Испанские налоговики провели обыск на яхте Роналду

Сотрудники таможенного департамента при налоговой службе Испании устроили обыск на яхте, арендованной на время отпуска нападающим испанского футбольного клуба "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщило в среду издание Hola, передает ТАСС.

По его информации, футболист отдыхает в районе острова Форментера (автономное сообщество Балеарские острова) со своей девушкой и группой друзей и родных. На снимках, которые опубликовал журнал, видно, как три вооруженных агента находятся на яхте. Причины проверки, которая продолжалась полтора часа, не уточняются.

В свою очередь газета El Mundo сообщила со ссылкой на источники в налоговой службе, что речь идет о "рутинном контроле судов, который проводится каждое лето на Балеарских островах". "Это не затрагивает пользователей судов и связано с уплатой регистрационного налога фирм по аренде яхт", - заверили в ведомстве.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет. Роналду даст показания в суде автономного сообщества Мадрида по делу о мошенничестве 31 июля.