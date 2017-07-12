Эффектная, но содержательно пустая – это, пожалуй, лучшая характеристика встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей на полях глобальной тусовки, гордо именуемой в масс-медиа «Саммит G20 в Гамбурге». И все попытки энтузиастов от пропаганды предать ей некое «историческое» значение – заранее обречены на провал.

Изготовление слонов из мух – любимое занятие средств массовой информации, что мы и наблюдаем сейчас, когда в них идет горячее обсуждение «крепкого рукопожатия», «химии тел», «языка жестов» и прочих аспектов беседы двух президентов. Не самое качественное шоу, интерес к которому держится только и исключительно шумихой в масс-медиа, забудется уже скоро, поскольку к реальной политике не имеет никакого отношения.

Что примечательно, это понимали и Трамп, и Путин, а оттого их команды заранее работали на занижение ожиданий от предстоящей беседы. Такое, при котором даже «твердое рукопожатие» и продолжительность разговора дольше запланированного можно представить дипломатическим успехом. Поскольку иных в ближайшей перспективе не предвидится просто потому, что нет сегодня ни образа, ни повестки «большой сделки» между Вашингтоном и Москвой. Слишком уж разные у них весовые категории и слишком уж отличаются их возможности в использовании рычагов влияния на наиболее актуальные угрозы и вызовы современности.

В сухом остатке прошедшей встречи – лишь чувство глубокого удовлетворения двух президентов, вполне, впрочем, объяснимое.

Весьма чувствительный к своему позиционированию Владимир Путин получил возможность продемонстрировать скептикам за рубежом и критикам внутри страны, что отнюдь не является «изгоем», что как собеседник по острым вопросам «принят в лучших домах», рукопожатен и допущен к участию в решении серьезных вопросов, пусть даже и в том случае, когда это участие носит достаточно двусмысленный характер, как это произошло при обсуждении ситуации в Сирии. Иллюзорно, обтекаемо, но важна картинка «мы разговариваем с Америкой на равных», и он ее получил.

Трамп в личных хороших отношениях с Путиным особо не нуждается, но ведь и ему необходимо показать шептунам и недоброжелателям в Вашингтоне, что он куда результативнее, чем был Обама или чем могла быть Хиллари Клинтон. Они испортили отношения с Кремлем, утратили возможность диалога для продавливания американских позиций, а он – все восстановит. Причем, ему, в общем-то, достаточно безразлична критика своих публичных оппонентов в США, ему необходимо сейчас заручиться поддержкой управленцев из deep state, «глубинного государства» – хранителей политической преемственности в американском государственном аппарате. И в их глазах своей политикой в отношении Москвы – и даже встречей с Путиным в Гамбурге - он набирает все больше очков.

Четыре удара Трампа

Содержательно пустым свою встречу с Путиным – а заодно и связанные с ней эмоции – Трамп делал более чем последовательно, и надо было быть совсем уж увлеченным исследователем «химии тел» двух президентов, чтобы этого не заметить. Четыре главных внешнеполитических шага американского президента в нынешнем году стали одновременно и четырьмя ударами по внешнеполитическим иллюзиям Кремля не только о неких «особых отношениях» России и США, но и о сохранении «особой роли» Москвы на международной арене.

Первый – встреча на вилле во Флориде с китайским лидером Си Цзиньпином, по итогам которой стало совершенно очевидно, что Вашингтон в качестве партнера по глобальному диалогу для Пекина куда предпочтительнее, чем Москва.

Что, собственно, никого не должно удивлять. У КНР попросту нет каких-то стратегических интересов в России. Поставщик сырья, причем – не из главных, а лишь в первой десятке, голос в Совбезе ООН, общая граница… И около $70 миллиардов товарооборота. Которые выглядят весьма бледно на фоне почти $300 миллиардов торговли Пекина с Южной Кореей и еще бледнее перед $520 миллиардами товарооборота между КНР и США (данные 2016-го года).

Второй – визит на Ближний Восток, итогом которой стали не только кадровые изменения в руководстве Саудовской Аравии и прессинг Катара, но и полное восстановление отношений с арабскими монархиями Залива, создание коалиции, которая, переболев внутренними разборками, будет определять политику в регионе. И, что совершенно очевидно, совершенно не намерена выделять там какое-то место для Москвы.

Третий – исключение России из процесса обсуждения проблем афганского урегулирования, от которых зависит безопасность всей Центральной Азии. То есть, по сути, вытеснение Москвы из традиционной зоны ее национальных интересов с далеко идущими последствиями.

И, наконец, закончившийся за сутки до встречи в Гамбурге визит в Польшу. В ходе которого Трамп пообещал, что США увеличат экспорт сжиженного газа в страны Центральной Европы и заявил, что начнет борьбу с монополией России на европейском энергетическом рынке.

И четыре договоренности с Путиным

В контексте этих стратегических шагов Трампа (список которых можно было бы и расширить, но не буду утомлять подробностями), в рамках проводимой им политики – роль Москве отводится совсем уж второстепенное.

Кремлю хочется совершенно другого – снятия санкций, признания, пусть и неофициального, Крыма российским, получения статуса союзника, а не младшего партнера в борьбе с исламистами на Ближнем и Среднем Востоке… Но как-раз вот это ни Трамп, ни американское «глубинное государство» и в мыслях не намерены с Путиным обсуждать. Можно утешать себя тем, что в рамках первой встречи подобные вопросы решить не возможно в принципе, но это будет самообман.

Что по сути представляют собой те договоренности, которые зафиксировали Путин и Трамп в Гамбурге?

Первое - введение режима прекращения огня на юго-западе Сирии, который «будет обеспечиваться силами и средствами российской военной полиции в координации с американцами и Иорданией».

Второе - назначение нового спецпредставителя США по Украине с особым каналом связи с российским руководством.

Третье - создание группы по кибербезопасности.

Ах, да - вопрос с возвращением посольских дач не решен, но стороны ускорят назначение новых послов.

Не буду о кибербезопасности и посольских дачах. Как не буду и об Украине, поскольку 9 июля в Киеве находящийся там Тиллерсон исчерпывающе пояснил американскую позицию: и санкции сохраним, и Крым российским не признаем. Остановлюсь только на одном аспекте договоренностей – сирийском.

И здесь очень важно понимать одну простую, пусть и страшную, вещь. Никакой Сирии уже не существует. И сейчас происходит расчленение трупа – кому что достанется, кто какую часть будет контролировать. Как выяснилось, Москва готова принимать участие в этом разделе. Ей даже идут на уступки, не требуя немедленного смещения Асада, поскольку его нахождение у власти в отдельном анклаве того, что раньше было Сирией, уже не имеет принципиального значения. По сути – не мытьем, так катанием, антиасадовская коалиция достигла своей цели. И Москва вполне готова встроиться в политику этой коалиции по дальнейшему обустройству разорванной на части страны, вплоть до полицейских операций на отведенных ей территориях.

Это, собственно, все, к чему готовы допустить Россию США и Трамп с его командой. Но разве это было непонятно раньше? А потому энтузиазм одних и критика со стороны других произошедшей в Гамбурге встречи – лишь буря в стакане воды. Москва сегодня – не тот собеседник, с которым Вашингтон намерен обсуждать большую политику.