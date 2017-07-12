ООН попросили закрыть «Аль-Джазиру»

Власти ОАЭ направили послание Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, в котором выступили в защиту требования ряда арабских стран закрыть катарский телеканал "Аль-Джазира", сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM.

В послании госминистра ОАЭ по иностранным делам Анвара Гаргаша говорится, что у права на свободу слова есть ограничения, которые связаны с защитой национальной безопасности и общественного порядка. "Свобода слова не может использоваться для оправдания и защиты распространения экстремизма", — отмечается в послании.

Ранее Верховный комиссариат ООН по правам человека охарактеризовал требования закрыть катарский канал "Аль-Джазира" и его дочерние СМИ как "недопустимую атаку против права на свободу слова и убеждений".