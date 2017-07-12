В ночь на 12 июля в Московском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска задержали уроженца Азербайджана, который пытался угнать припаркованную «Газель». Злоумышленника вытащили из салона, как только он завел машину.
Как сообщает «Фонтанка.ру», в ночь с 11 на 12 июля стражи порядка несколько часов дежурили во дворе дома №26 по Варшавской улице. Под утро они дождались – к припаркованной там «ГАЗели Next» подошел неизвестный, взломал дверь, сел в салон и начал заводить машину.
Когда двигатель заработал, полицейские распахнули водительскую дверь и вытащили угонщика. Им оказался 38-летний уроженец Азербайджана. У него изъяли отвертку и так называемую скрутку, которой автоворы ломают замок зажигания.
Как стало известно изданию, сотрудники уже при захвате узнали в нем знакомого. Пару лет назад они его уже задерживали за угон «Лады Приоры». На свободу мужчина вышел только в феврале этого года. По факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК – «Кража".
Азербайджанец в Петербурге во второй раз попался на угоне
В ночь на 12 июля в Московском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска задержали уроженца Азербайджана, который пытался угнать припаркованную «Газель». Злоумышленника вытащили из салона, как только он завел машину.