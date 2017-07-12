Ильхам Алиев: «Порой инвесторам вместо помощи создают проблемы»

«В регионах главы исполнительных властей должны быть активными, чтобы привлечь инвестиции. В некоторых местах эта активность наблюдается, есть результаты, но в некоторых их нет. Иногда вместо оказания помощи инвесторам, им создают проблемы. Этому должен быть положен конец». Об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Ильхам Алиев.

«В конце года, в декабре, Администрация президента и Министерство экономики должны представить мне информацию, список, что в какой район и сколько инвестиций привлечено. За счет этого будет оценена работа глав исполнительных властей, а также будут предприняты меры наказания», - подчеркнул президент.