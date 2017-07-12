Ильхам Алиев призвал быть готовыми к наплыву туристов

«Развитие туризма в этом году нас радует. Число туристов выросло на 25%. Причины этого известны. Азербайджан в мире известен как безопасная, стабильная страна». Об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Проводимые международные соревнования, мероприятия повышают интерес к стране. В частности, хочу отметить Формулу-1. Аудитория этого соревнования в мировом масштабе составляет 500 млн. человек, которые увидели красоту Баку.

Участвующие в этих соревнованиях спортсмены, члены делегаций, гости после возвращения делятся впечатлениями со своими друзьями. Поэтому поток туристов будет еще больше, и мы должны быть готовы. Есть необходимость в строительстве больших отелей в Баку и в регионах. Я порекомендовал бы предпринимателям инвестировать в эту сферу. Потому что это прибыльная сфера», - подчеркнул президент.