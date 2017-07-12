Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Габала» Роман Григорчук поделился своими ожиданиями перед завтрашним первым матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы с польской «Ягеллонией».

Матч начнется в 21:00 на стадионе «Баксель Арена».

«В первую очередь я хотел сказать, что зашел в конференц-зал и почувствовал, что мне хорошо. Я рад вас видеть. С удовольствием с вами общаюсь. Испытываю положительные эмоции, даже не могу их описать. Но они приятные.

Те футболисты, которые тренировались с первого дня подготовки, уверен, что они в порядке и готовы играть с таким соперником. Те же, кто присоединился к нам позднее, то, конечно, говорить, что они готовы, не приходится. Скорее, можно сказать, что они совсем не готовы. Но кто-то из них на поле завтра выйдет, однако понятно, что готовность не на 100 процентов. Мы вынуждены прибегнуть к таким шагам.

Третий год подряд одинаковая ситуация - мы строим новую команду. Быстро собираем игроков, обновляем команду и выступаем в еврокубках. Так уж получается, футболисты приходят и уходят. В целом, это нормальная ситуация, но мы этого не хотим (улыбается).

Я это говорю не для оправдания. С другой стороны, это работа очень интересная. Надо быстро организоваться, частично поставить игру. Важно, чтобы приходящие футболисты были хоть чуть-чуть подготовлены. У нас получилось так, что футболисты пришли после 4-5 недель отпуска. В этом была сложность. Футболисты есть, но они не подготовлены.

Но я рад, что мы взяли этих футболистов. Мы их выбирали, хотели, чтобы они были у нас. Сейчас не то время, чтобы сравнивать их с нашими прошлогодними и позапрошлогодними легионерами. С теми игроками мы два года подряд попадали в группу. Сейчас мы только начинаем путь. Хотим добиться еще большего результата».

Роман Григорчук отметил, что через неделю команда будет значительно сильнее, чем завтра, потому что значительно прибавит в плане подготовки. Но даже в таком состоянии «Габала» должна завтра выигрывать.

«У нас задача на завтра - выиграть у «Ягеллонии» и потом пройти раунд. У нас будет большая разница между завтрашней игрой и выездной встречей с «Ягеллонией». Дай Бог, если выйдем в следующий этап, то через две недели будем еще сильнее.

Мы сейчас не думаем о групповом раунде. У нас простая задача - выиграть завтра, а все остальное потом. Мы будем улучшать игру, но сейчас мысли только о завтрашней игре. Даже в таком состоянии нам надо победить, все остальное потом.

Соперник имеет преимущество. У них практически сохранилась команда. «Ягеллония» была близка к тому, чтобы стать чемпионом Польши. На чемпионство может претендовать только сильная команда. Против нас будет играть серьезная команда, организованная, со своим стилем, подходом, пониманием, мировоззрением. Одним словом, «Ягеллония» - команда очень неплохого уровня.

Сейчас загадывать сложно. Для достижения успеха должно многое совпасть. Могу сказать, что для «Габалы» складывается все настолько тяжело, что в моей жизни такого еще никогда не было. В будущем я даже могу написать книгу об этом».

Украинский специалист рад успешным выступлениям других азербайджанских клубов и разделяет мнение своего коллеги Гурбана Гурбанова, что приглашать футболистов в Азербайджан стало еще сложнее.

«Мы радуемся, что азербайджанские клубы выигрывают. Мы здесь работаем, живем и радуемся всем победам. Это лицо азербайджанского футбола. Но наше психологическое состояние от этого не зависит. Мы радуемся за другие команды, но сейчас думаем о себе. Хотим выиграть независимо от игр других наших клубов.

Клубам нашего уровня очень сложно подбирать футболистов, которые подходят нам по стилю. На данном этапе это просто невозможно. Мы берем игроков с потенциалом, который позволит им со временем играть в нашем стиле. При этом мы понимаем, что надо делать корректировки, используя сильные стороны приглашенного футболиста и интегрируя его в нашу игру.

Я понимаю Гурбана Гурбанова, который говорит, что иностранцы неохотно приезжают играть в Азербайджан. Такая проблема действительно есть. Игроки сразу спрашивают о том, где они будут жить. Сейчас легко посмотреть, где находятся Баку и Габала, что это за города. Мы пообещали нашим легионерам, что больше времени будем находиться в Баку. Так что, в этом сезоне будем больше времени проводить в столице.

Вопрос стоит так: футболисты готовы приехать и жить в Баку, или они просто не перейдут в «Габалу». Если у футболиста есть предложение перейти в среднюю европейскую команду и ему предлагают там, условно говоря, 10 рублей, то мы должны заплатить 25. Есть разница между Баку и Габалой. Если игрок будет жить в Габале, то надо платить еще больше. Мы должны как-то выходить из этой ситуации. Надо делать ход на встречу. Иначе игроки не приедут к нам.

Лимит на легионеров в чемпионате Азербайджана? Конечно, мы думаем и о чемпионате, и о еврокубках. Сейчас у нас легионеров столько, что проблем в чемпионате с лимитом не будет. Всегда важна конкуренция за место в составе, при ней игроки прогрессируют быстрее».