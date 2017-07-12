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Канада сняла торговые ограничения с Беларуси

 

Власти Канады объявили о снятии торговых ограничений с Беларуси; это решение вступает в силу в среду, 12 июля, с публикацией в официальной газете Canada Gazette, передает РИА Новости.

Ограничения были введены в 2006 году на фоне опасений канадских властей по поводу несоблюдения прав человека в Беларуси.

"Это решение отражает признание Канадой того, что Беларусь добилась прогресса в ключевых вопросах, связанных с правами человека. Канада также признает конструктивную роль, которую сыграла Беларусь в содействии переговорам о режиме прекращения огня и достижении мирного соглашения на Украине в сентябре 2014 и феврале 2015 года", - говорится в официальной газете.

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