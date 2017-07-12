В Турции отмечают годовщину провалившегося путча

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым приняли участие в церемонии, посвященной первой годовщине провалившегося военного переворота. Они в том числе посетили кладбище мучеников в стамбульском районе Эдирнекапы. Видео публикует Ruptly.

В это время в Анкаре министр внутренних дел Сулейман Сойлу открыл выставку фотографий, сделанных в день попытки путча.

Попытка переворота произошла в Турции 15 июля 2016 года. В результате погибли как минимум 265 человек, 1500 получили ранения.