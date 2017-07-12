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Польский тренер: «Габала» очень сильна»

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер польского футбольного клуба «Ягеллония» Иренеуш Мамрот поделился своими ожиданиями перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Габалой», который состоится завтра на «Баксель Арене» в 21:00.

«Мы приехали, чтобы сыграть с очень сильным соперником, - заявил наставник на предматчевой пресс-конференции. - Признаем силу «Габалы». Завтрашняя игра покажет, как все будет. Постараемся как минимум не проиграть.

«Габала» сильна индивидуально. Могу выделить Араза Абдуллаева, Филипа Озобича и, конечно, главного тренера Романа Григорчука. Особенно хороши в «Габале» центральные полузащитники.

Я видел три матча «Габалы». Это мало. Жаль, что «Габала» не начала с первого раунда. Но тем не менее, мы постарались проанализировать игру соперников.

Завтра посмотрим, насколько хорошо мы это сделали.

Думаю, что решающей будет игра в Польше. Редко бывает, что все решается после первой игры, когда играют команды одинакового уровня.

Мы всегда ставим цель пройти раунд, такая цель стоит перед нами и сейчас. Но шансы 50 на 50».

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