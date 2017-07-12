Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев поручил постоянно контролировать цены

 

Контроль над потребительскими ценами должен быть постоянным, чтобы не допустить искусственного повышения цен. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

«В начале года я говорил, что 2017 год должен стать годом экономического развития. Так и стало. Уже можно так говорить. Правда, в последующие месяцы мы все еще должны активно работать, и будем работать. Но уже достигнутые результаты и озвученные мной во вступительной речи цифры дают основания говорить, что этот год станет годом развития. Прошлый год был годом экономической, финансовой стабилизации. Этот же год будет годом развития. Уверен, что и в последующие годы Азербайджан еще более укрепит свой экономический потенциал», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что, конечно же, для успешного продолжения экономических реформ и экономической политики необходима финансовая и экономическая стабильность.

«Это было достигнуто. С начала года макроэкономическая ситуация стабильная. Правда, в первые месяцы года наблюдался рост цен. Но в последние месяцы цены, можно сказать, стабилизировались. Контроль над потребительскими ценами должен быть постоянным, чтобы не допустить искусственного повышения цен. Для этого нет никаких оснований, потому что обеспечивается макроэкономическая стабильность. Курс маната уже несколько месяцев стабилен. Зависимость от импорта сокращается, спрос больше удовлетворяется за счет местного производства. Одним словом, вопросы макроэкономической стабильности как всегда будут в центре внимания, и я уверен, что до конца года не будет каких-либо проблем.

Я уже отметил, что наши валютные резервы растут, положительное сальдо внешнеторгового оборота за шесть месяцев составляет около двух миллиардов долларов. Поэтому у нас есть достаточно сильные экономические возможности и валютные резервы. Азербайджан входит в число ведущих стран по объему валютных резервов на душу населения. Существующее соотношение валютных резервов к внешнему государственному долгу также выводит Азербайджан на ведущие позиции в мировом масштабе. Наши валютные резервы в 4-5 раз превышают внешний государственный долг», - сказал президент Азербайджана.

1849 просмотров


Старости
Уволенный генерал: «В этот раз Ильхам Алиев меня не простил»
Уволенный генерал: «В этот раз Ильхам Алиев меня не простил»
Наша погода
Сегодня 34° / 21°
13 Июл 28° / 21°
14 Июл 29° / 22°
15 Июл 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9548 AZN
1 RUB   =   0.0281 AZN

Новостная лента

Американский спецназ в боях за "столицу" ИГИЛ
В Венесуэле во время протестов погибла учительница
В НАТО призвали к новым санкциям против КНДР
Экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 годам тюрьмы
Бакинский «Интер» вырывает победу в Лиге Европы видео
Ильхам Алиев поручил постоянно контролировать цены
Польский тренер: «Габала» очень сильна»
В Турции отмечают годовщину провалившегося путча
Канада сняла торговые ограничения с Беларуси
Иностранцы отказываются ехать в Габалу «Будем больше времени проводить в Баку»
Ильхам Алиев призвал быть готовыми к наплыву туристов
Ильхам Алиев: «Порой инвесторам вместо помощи создают проблемы»
Азербайджанец в Петербурге во второй раз попался на угоне
Эрдоган исключил отмену чрезвычайного положения
ООН попросили закрыть «Аль-Джазиру»
Кремль для Вашингтона – не тот собеседник наша аналитика
Американцев призвали соблюдать осторожность в Турции
Британцы перечисляют террористам сотни тысяч фунтов Доклад правительства
Эльмире Сариджалинской присвоен ранг посла
Испанские налоговики провели обыск на яхте Роналду
Потребление свинины в Германии обрушилось из-за мусульман и веганов
Саакашвили разочаровался в Порошенко
Опрос на улицах Еревана: «Саргсян — это позор нашей нации» видео
Казахи собираются на войну в Карабахе haqqin.az из Астаны
Азербайджанские переводчики исказили слова грузинского тренера После матча с «Карабахом»; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться