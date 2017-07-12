В НАТО призвали к новым санкциям против КНДР

Североатлантический совет — главный политический руководящий орган НАТО — призвал в среду к новым мерам давления на КНДР и заявил о растущей угрозе альянсу со стороны Северной Кореи, говорится в заявлении Совета в связи с пуском Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА Новости.

"Североатлантический совет самым решительным образом осуждает беспрецедентный пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 4 июля, что является серьезной эскалацией, которая напрямую нарушает многие резолюции СБ ООН и ясно показывает растущую угрозу, которую КНДР создает для альянса, мира и безопасности, а также режиму нераспространения", — заявил альянс.

Он поддержал "усилия, которые предпринимаются в ООН для наложения дополнительных санкций на КНДР". "Призываем все страны полностью выполнить существующие резолюции ООН и предпринять новые усилия, чтобы оказать решительное давление и убедить режим КНДР отказаться от нынешнего представляющего угрозу и дестабилизирующего курса", — говорится в заявлении.