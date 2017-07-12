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В Венесуэле во время протестов погибла учительница

 

Преподаватель физической культуры и судья по гребному спорту погибла в ночь на среду в Венесуэле в ходе протестов, сообщает портал Universal.

По данным СМИ, 55-летняя Янет Ангуло Парра получила пулевое ранение рядом со своим домом в городе Эль-Токуйо штата Лара. Женщина пыталась войти в свое жилище, когда сотрудники гвардии начали кидать гранаты со слезоточивым газом и стрелять в протестующих. Одна из пуль попала в Ангуло Парру.

В Венесуэле уже более трех месяцев идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания. По последним данным, жертвами протестов стали уже 95 человек.

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