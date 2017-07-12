Есть в Кюрдамирском районе село Шор-Шор. Небольшое и небогатое, стоит оно вдали от основной автотрассы и железной дороги. О скромном житье-бытье его обитателей говорят незатейливые домишки, ни в какое сравнение не идущие с трехэтажными виллами в более состоятельных селах, и ветхие камышовые ограды в отличие от неприступных каменных стен у соседей по району. А источающие зловония заброшенные водоемы с давно уже прогнившей жижей вдоль единственной ухабистой дороги, ведущей в село, лишь усиливают впечатление бедности и нужды.

В село по разбитой дороге

По разбитой дороге даже на джипе сюда проехать сложно. Когда-то этот проселок был, судя по всему, покрыт гравием, от которого сейчас остались редкие островки. Бесконечные выбоины, ухабы, лужи не оставляют ни времени, ни возможности осмотреться по сторонам. Трудно сказать, как часто по этим дорогам проезжают власти, но почему-то кажется, что сохраняется этот путь в таком состоянии именно потому, чтобы нежданно заехавшие сюда чужаки не разглядели печальную картину окрестностей Шор-Шора. Однако и беглого взгляда достаточно, чтобы заметить, как земля вокруг погибает от жажды, растрескавшись глубокими и широкими рвами.

Трудно скрыть такое от посторонних глаз, зря стараются власти. Хотя есть ли они вообще здесь? А если есть, то почему довели сельхозугодья до такого запустения?

Пока размышляли над этим, дорога и вовсе исчезла, плавно перейдя в изрезанную трещинами степь, покрытую колючками. В степи вдруг возник обветшалый вагончик, у которого о чем-то эмоционально спорила группа молодых людей - явно не здешних. Их оппонентом был местный пастух, мимо которого важно шествовали набившие за день брюхо коровы. Жаркая дискуссия вдали от села привлекла и нас. Оказывается, парни решали, что делать с недавно выкупленной землей.

Инвестор и пастух

Некоторое время назад Руфат Мамедзаде приобрел здесь право на аренду сроком на 99 лет солидного участка земли площадью в 20 гектаров у местного жителя Алвана Ганиева. Цель у Руфата благородная - вырыть здесь пруд, развести рыб – благо и канал рядом проложен. Чтобы и самому заработать, и сельчанам работу дать. Со временем, встав на ноги, можно и дорогу нормальную провести, и другое хозяйство наладить. Но стоило ему пригнать сюда нужную технику, как сельчане, заблокировав приезжих плотным кольцом, предупредили: это единственное место, где они пасут скот. Другого места под пастбище у них нет – вокруг ни пяди свободной земли.

Так и не дали незадачливому фермеру довести дело до конца, хотя денег было уже вложено немало – десятки тысяч долларов. И вот сейчас близкие Руфата наведались сюда, чтобы обмозговать все же, что и как можно поправить, вернуть средства. Но на этот им и осмотреться не дали. Шоршорский чобан не поленился сделать крюк вместе со своим стадом и теперь, активно жестикулируя посохом и свободной левой рукой, внушал приезжим, что эта земля испокон веков использовалась их дедами и прадедами как пастбище. Другого места для выгула животных здесь вообще нет. И никого, мол, сельчане сюда не пустят, не нужна им рыба, которая оставит их без скотины.

Нелицеприятный разговор не раз прерывали звонки на мобильный пастуха – что-что, а эта примета нынешнего века и в эту глухомань добралась. Оказывается, это издалека завидевшие чужаков односельчане названивали пастуху - что за люди, может, помощь нужна. Он всем отвечал одно: «Это те самые ребята, снова пожаловали». Но от предлагаемой с другого конца помощи категорически отказывался, мол, разговор хоть серьезный, но до рукоприкладства наверняка не дойдет. А заезжих молодцев продолжал убеждать, что село не даст отнять единственное пастбище, даже если кровь для этого придется пролить. Выговорившись на оба фронта, чабан попросил ребят уехать по-доброму и теперь уже нам принялся объяснять причину возникшего недоразумения.

Десятки тысяч долларов, но глава Кюрдамира разводит руками

- Эти ребята вообще-то ни при чем, - кивнув головой вслед удалявшимся, начал он свой рассказ. - Во всем виноват наш односельчанин Алван Ганиев. Сговорившись с местным главой муниципалитета, он получил право на аренду этой земли сроком на 99 лет. Шоршорцы прознали об этом только когда здесь появилась техника и стала рыть котлованы для пруда. Так этого Алвана мы так прищучили, что он вынужден был уехать из родного села. И никакие документы ему не помогли. Но человек не может быть никудышным наполовину. Поняв, что здесь у него ничего не получится, он продал свои бумаги другому человеку, со стороны, наобещав, наверное, золотые горы. Но и у этого ничего не получится…

И похоже, чобан прав. Строящийся пруд вызвал лютое недовольство сельчан, о чем они на сельском сходе однозначно заявили главе Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуну Джафарову. Одну сторону представлял сам предприниматель, имеющий на руках официальный документ на аренду этой земли. Права бизнесмена, конечно, надо уважать и защищать, но занявшее противоположную позицию село твердо стояло на своем: земля наша и никому ее не отдадим. Мол, никакая власть, никакие документы не могут заставить нас молча вымирать с голоду – без скотины не проживем.

Глава ИВ, конечно, принял сторону сельчан, и об этом предпринимателю четко дали понять в местном подразделении Госагентства по мелиорации и водному хозяйству, отказав в разрешении на воду из канала.

Джафаров явно не желал второй стычки с сельчанами, от которых ему уже немало досталось. По рассказам сельчан, он не то чтобы испугался угроз, а просто вошел в их положение. Но глава ограничился решением проблем только одной стороны – сельчан. А ведь есть и другая – предприниматель, который уже потратил десятки тысяч долларов и привлек к делу, как всегда водится в таких случаях, массу своих родных и близких.

Как же быть ему, кто вникнет в его проблемы? Взять и просто прогнать его не по-людски как-то. И вообще, как надо поступать в подобных ситуациях – в правовой плоскости или нравственно-человеческой? Потому что в общественно-правовом аспекте интересы двух сторон пересекаются буквально перпендикулярно друг другу. Но обращаться к закону здесь, пожалуй, некому. Поэтому пока перевешивает чаша весов с интересами сельчан – на их стороне сила большинства. Вроде бы и закон должен считаться с их нуждами, но оставшийся в тени глава муниципалитета выдал бумагу сельчанину, которого из деревни всей общиной изгнали за слишком большую «сообразительность», а ничего не подозревающий предприниматель купил у него эту сомнительную (но официальную!) бумагу за баснословную сумму.

А теперь в администрации района, где все вопросы решаются лишь наполовину, предпринимателя пытаются объявить вне игры, хотя в таком случае ему полагается хотя бы компенсация. Но здесь с такими понятиями как «возмещение убытков» не привыкли иметь дело. Хотя и компенсацию нетрудно изыскать: тот же глава муниципалитета имеет недалеко от Шор-Шора места собственный пруд и разводит там рыбу. Причем намного больший по размерам, чем задумывал Руфат Мамедзаде.

Так вот если глава напортачил, то пусть сам же и расплачивается - передает часть своего рыбного хозяйства пострадавшему бизнесмену. Защита прав предпринимателя была бы обеспечена, а пытавшийся обделить сельчан глава муниципалитета поплатился бы за свой тайный сговор с Алваном, которого в родном селе предали анафеме.

Неплохо было бы проверить и законность владения им обширного водоема – сам себе что ли продал десятки гектаров земли? И как это получается, что если продал себе, то все в порядке, а когда человеку со стороны – незаконно? Вроде по всем писаным и не писаным правилам должно быть наоборот. Стоило бы присмотреться к этому главе. Ведь он прекрасно знал, что делает.

Скрестить закон с беззаконием

О призыве президента Ильхама Алиева развивать фермерские хозяйства осведомлен, с претендентами на эти злосчастных 20 гектаров не раз встречался, дал им свое добро и благословение и документы на сделку подмахнул. Более того, глава обещал им свою помощь во всех делах и настоятельно советовал обращаться в случае чего лично к нему. Но стоило возникнуть конфликту, как он укрылся за стенами своего кабинета. А его помощь обернулась запретом районному подразделению Госагентства по мелиорации и водному хозяйству обеспечить предпринимателя водой, хотя соответствующий двусторонний договор с этой организацией обязывал мелиораторов дать фермеру воду. Можно, конечно, обратиться в суд, но, как показывает практика, ни одно судебное решение не принимается вопреки усмотрению районного головы.

И вот тут-то кроется ответ на вопрос наличия-отсутствия власти. Власть в селе Шор-Шор, как и во всем в районе, безусловно, есть, но она обнаруживает себя только тогда, когда ей это надо.

«Своим» она помогает, даже если для этого нет никаких законных оснований. А с «чужими» она не считается – может облагодетельствовать, а может и обобрать до нитки. Вот и в нашем случае глава местного муниципалитета, который без разрешения главы ИВ и шага не ступит, кинул предпринимателей, сумев умело стравить их с сельчанами.

Слов нет, ситуация сложилась сложная. Но не безвыходная. Главе ИВ ничего не стоит просто попросить окружающие пруд хозяйства, и каждый пожертвует сельчанам пару гектаров своей земли под пастбище. Сам Мамедзаде уверяет, что тоже не останется в стороне – что-нибудь выделит в общественное пользование. Но такой исход, видимо, не в интересах Джафарова, да и сколько волокиты все это потребует.

А он избрал, увы, традиционный для наших регионов стиль правления: если это в его интересах, так не побоится и превысить свои полномочия, а если нет – будет отсиживаться с важным видом в своем кабинете, манипулируя и своим чиновничьим отрядом, и крестьянскими общинами. А поднаторевшие на подобных интригах чиновники живо нарисуют любую нужную главе картину, даже если для этого придется скрестить закон с беззаконием и натравить друг на друга десятки людей. В результате интересы больших чиновников соблюдаются, а простые люди так увлекаются взаимной враждой, что в пылу споров и дискуссий собственной выгоды не видят. Но не для того поставлены в районе эти чиновники, да и у главы района интересы должны быть совсем иные. Только напоминать им об этом некому.