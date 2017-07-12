Министр обороны Израиля: " Мы не допустим усиления Ирана в Сирии"

Израиль не собирается вмешиваться в ситуацию в Сирии, но не допустит усиления Ирана на юге арабской республики, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

"Иран сегодня превращает всю Сирию, в том числе юг, в плацдарм против Израиля. Мы этого не готовы допустить, не готовы с этим мириться. Поэтому мы добиваемся, чтобы и духа их там не было. Это одно из главных условий, на котором мы настаиваем", — заявил Либерман в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, то, что происходит в Сирии, не является делом Израиля.