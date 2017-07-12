Подписаться на уведомления
 

Однополые браки официально разрешили на Мальте

 

Однополые браки официально разрешили на Мальте. Парламент страны принял закон, разрешающий регистрацию гомосексуальных браков, передает DW.

По данным СМИ, нововведение было одобрено практически единогласно. Теперь из официальных документов будут исключены слова «муж» и «жена». Они будут заменены гендерно нейтральным понятием «супруги». Вместо слов «отец» и «мать» будет использоваться слово «родители», а в случае лесбийских пар — «родивший родитель» и «другой родитель».

Интересно, что на Мальте только в 2011 году были узаконены разводы, а аборты запрещены до сих пор.

271 просмотров


Старости
Уволенный генерал: «В этот раз Ильхам Алиев меня не простил»
Уволенный генерал: «В этот раз Ильхам Алиев меня не простил»
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
14 Июл 29° / 22°
15 Июл 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9548 AZN
1 RUB   =   0.0281 AZN

Новостная лента

Трамп заявил, что поладил с Путиным
18-летний азербайджанский чемпион покончил с собой
Мировые цены на нефть растут
Трамп: «Путин мог бы предпочесть Клинтон»
В Конгрессе США впервые предложили импичмент Трампа
Однополые браки официально разрешили на Мальте
Министр обороны Израиля: " Мы не допустим усиления Ирана в Сирии"
В Кюрдамире глава вроде есть, а власти вроде нет спецпроект - haqqin.az в регионах
Американский спецназ в боях за "столицу" ИГИЛ
В Венесуэле во время протестов погибла учительница
В НАТО призвали к новым санкциям против КНДР
Экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 годам тюрьмы
Бакинский «Интер» вырывает победу в Лиге Европы видео
Ильхам Алиев поручил постоянно контролировать цены
Польский тренер: «Габала» очень сильна»
В Турции отмечают годовщину провалившегося путча
Канада сняла торговые ограничения с Беларуси
Иностранцы отказываются ехать в Габалу «Будем больше времени проводить в Баку»
Ильхам Алиев призвал быть готовыми к наплыву туристов
Ильхам Алиев: «Порой инвесторам вместо помощи создают проблемы»
Азербайджанец в Петербурге во второй раз попался на угоне
Эрдоган исключил отмену чрезвычайного положения
ООН попросили закрыть «Аль-Джазиру»
Кремль для Вашингтона – не тот собеседник наша аналитика
Американцев призвали соблюдать осторожность в Турции
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться