Однополые браки официально разрешили на Мальте. Парламент страны принял закон, разрешающий регистрацию гомосексуальных браков, передает DW.

По данным СМИ, нововведение было одобрено практически единогласно. Теперь из официальных документов будут исключены слова «муж» и «жена». Они будут заменены гендерно нейтральным понятием «супруги». Вместо слов «отец» и «мать» будет использоваться слово «родители», а в случае лесбийских пар — «родивший родитель» и «другой родитель».

Интересно, что на Мальте только в 2011 году были узаконены разводы, а аборты запрещены до сих пор.