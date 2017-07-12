Трамп: «Путин мог бы предпочесть Клинтон»

Президент США Дональд Трамп в интервью Christian Broadcasting Network рассказал, почему президент России Владимир Путин мог бы хотеть видеть экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на посту главы государства.

«Мы самая мощная страна в мире, и мы становимся все мощнее и мощнее, потому что я большой военный человек. Например, если бы Хиллари победила, наша армия была бы истреблена. Наша энергия была бы намного дороже. Это то, что не нравится во мне Путину. И поэтому я говорю: с чего бы ему хотеть видеть на посту президента США меня? Потому что с первого дня я хотел сильную армию, он же не хочет видеть этого», — сказал Трамп.

В числе других причин, почему российский лидер мог бы хотеть видеть на посту президента США Клинтон, Трамп назвал планы по экспорту энергетических ресурсов.