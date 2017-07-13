Подписаться на уведомления
 

Трамп заявил, что поладил с Путиным

 

Президент США Дональд Трамп считает, что поладил с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я считаю, что мы очень хорошо поладили, и я считаю, что это хорошо, а не плохо. Люди говорят: "Ох, они не должны ладить". Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы — великие ядерные державы", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN.

По словам Трампа, "все были удивлены", что его встреча с Путиным в Гамбурге продолжалась так долго — почти два с половиной часа. Он также подчеркнул важность поддержания контактов с Россией: "Если не вести диалог, это создаст много проблем для нашей страны и для их страны. Я считаю, что нам нужен диалог".

102 просмотров


Старости
Уволенный генерал: «В этот раз Ильхам Алиев меня не простил»
Уволенный генерал: «В этот раз Ильхам Алиев меня не простил»
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
14 Июл 29° / 22°
15 Июл 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9548 AZN
1 RUB   =   0.0281 AZN

Новостная лента

Трамп заявил, что поладил с Путиным
18-летний азербайджанский чемпион покончил с собой
Мировые цены на нефть растут
Трамп: «Путин мог бы предпочесть Клинтон»
В Конгрессе США впервые предложили импичмент Трампа
Однополые браки официально разрешили на Мальте
Министр обороны Израиля: " Мы не допустим усиления Ирана в Сирии"
В Кюрдамире глава вроде есть, а власти вроде нет спецпроект - haqqin.az в регионах
Американский спецназ в боях за "столицу" ИГИЛ
В Венесуэле во время протестов погибла учительница
В НАТО призвали к новым санкциям против КНДР
Экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 годам тюрьмы
Бакинский «Интер» вырывает победу в Лиге Европы видео
Ильхам Алиев поручил постоянно контролировать цены
Польский тренер: «Габала» очень сильна»
В Турции отмечают годовщину провалившегося путча
Канада сняла торговые ограничения с Беларуси
Иностранцы отказываются ехать в Габалу «Будем больше времени проводить в Баку»
Ильхам Алиев призвал быть готовыми к наплыву туристов
Ильхам Алиев: «Порой инвесторам вместо помощи создают проблемы»
Азербайджанец в Петербурге во второй раз попался на угоне
Эрдоган исключил отмену чрезвычайного положения
ООН попросили закрыть «Аль-Джазиру»
Кремль для Вашингтона – не тот собеседник наша аналитика
Американцев призвали соблюдать осторожность в Турции
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться