Трамп заявил, что поладил с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что поладил с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я считаю, что мы очень хорошо поладили, и я считаю, что это хорошо, а не плохо. Люди говорят: "Ох, они не должны ладить". Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы — великие ядерные державы", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN.

По словам Трампа, "все были удивлены", что его встреча с Путиным в Гамбурге продолжалась так долго — почти два с половиной часа. Он также подчеркнул важность поддержания контактов с Россией: "Если не вести диалог, это создаст много проблем для нашей страны и для их страны. Я считаю, что нам нужен диалог".