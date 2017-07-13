Победа бакинского «Интера» над люксембургским клубом «Фола Эш» (1:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы позволила Азербайджану обойти Беларусь и Болгарию в таблице коэффициентов УЕФА.

Теперь Азербайджан единолично занимает 21-е место среди 55 стран. В активе нашей страны 16,250 балла.

Как известно, в таблице коэффициентов УЕФА учитываются очки, набранные клубами той или иной страны в текущем и в предыдущих четырех сезонах. В этом сезоне команды из Азербайджана демонстрируют стопроцентный результат. Они одержали шесть побед в шести матчах и набрали 1,5 балла. За победу в квалификационных раундах еврокубков полагается 1 очко, за ничью – 0,5 очка. 6 очков, набранные азербайджанскими клубами, делятся на 4 – количество клубов от страны. В итоге получаем – 1,5 балла.

Уже сегодня «Габала» и «Зиря» могут продлить победную серию Азербайджана и пополнить очковую копилку страны.

Прошлый еврокубковый сезон Азербайджан завершил на 26-м месте. К старту еврокубкового сезона 2017/18 после вычета у всех стран баллов, набранных в сезоне 2012/13, мы располагались уже на 23-й позиции. А сейчас занимаем 21-е место, оставив позади Беларусь и Болгарию.

Причем, еще вчера у трех стран было по 16 баллов, и они делили 21-23-е позиции. Сегодня «Интер» победил и завоевал для Азербайджана 0,250 балла. А вот белорусский «БАТЭ» и болгарский «Людогорец» оступились. Белорусы не смогли дома обыграть армянский «Алашкерт» (1:1), а болгары на выезде уступили литовскому «Жальгирису» (1:2). Таким образом, армяне, сравняв счет на 78-й минуте матча в Борисове, сами того не желая, помогли Азербайджану обойти своих конкурентов.

У Беларуси сейчас 16,125 балла, у Болгарии – 16,000. Обе страны уже потеряли по одному представителю – у них осталось по три клуба, тогда как Азербайджан как минимум до 20 июля будет продолжать выступление в полном составе, с четырьмя командами.

Также в числе наших ближайших преследователей Кипр (15,675 балла) и Швеция (15,600). На данный момент задача Азербайджана – удержать за собой 21-ю позицию и постараться поближе подойти к 20-й ступени, которую занимает Израиль (17,375).

Лидирует в таблице коэффициентов УЕФА Испания (88,998), чьи клубы пока не стартовали в еврокубках нового сезона. Среди соседних нам стран Россия располагается на 6-м месте, Турция – на 10-м, Грузия – на 43-м, Армения – на 44-м. Замыкает табель о рангах новый член в семье УЕФА – Косово, не имеющий ни одного очка.