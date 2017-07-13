В здании Сабунчинского районного суда прошло очередное заседание по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных.

Примечательным моментом последнего заседания стали сенсационные показания главного обвиняемого Акифа Човдарова по эпизоду, связанному с бывшим главой Бакинского метрополитена Таги Ахмедовым.

Haqqin.az представляет читателям выступление некогда всесильного генерала.

«На протяжении семи лет я являлся куратором Таги Ахмедова. Все эти годы приходилось контактировать со всеми министрами и замминистрами транспортной сферы, однако с самим Таги Ахмедовым ни разу не встречался и даже не созванивался.

При создании наше управление наделили множеством самых разных функций. Я тогда обратился к руководству МНБ с просьбой предоставить несколько автомобилей. Дело в том, что мы отвечали и за безопасность нефтепроводов и наши сотрудники постоянно были в разъездах.

Руководство поручило мне связаться с учреждениями, которые я курировал, и попросить их выделить несколько автомобилей в виде спонсорской помощи. Сотрудник МНБ Расул Расулов сообщил о нашем обращении Таги Ахмедову, но он заявил, что у их ведомства нет денег и самое большее, что он может выделить, на это пять тысяч манатов. После этого у меня с Таги Ахмедовым никаких контактов не было», - сказал Акиф Човдаров.

Когда после увольнения Таги Ахмедова главой метрополитена был назначен Заур Гусейнов, он, как утверждал Човдаров, вместе со своими заместителями посетил МНБ и познакомился со своими кураторами.

«Спустя месяц после этого мне сообщили, что все входы на станции метро заблокировали протестующие. Перед каждой станцией столпились порядка 500-1000 человек. Заур объяснил мне, что акция стала следствием сноса по его распоряжению торговых объектов в метро. Я доложил о происходящем руководству, и мне поручили расследовать это дело», - отметил Човдаров.

Как выяснилось в ходе расследования, в переходах станций метра функционировало до 1200 торговых объектов.

«До 2007 года эти объекты находились на балансе Исполнительной власти Баку, а позже перешли в ведение Бакметрополитена. Месячная арендная плата этих объектов составляла от 300 до 1500 манатов.

Мы подсчитали, что в общей сложности торговцы в качестве арендной платы за три месяца выплатили 4 миллиона манатов. Получалось, что у людей взяли предоплату, а теперь, до истечения срока, сносят их торговые павильоны.

Вызванный в МНБ племянник Таги Ахмедова - Шовги Ахмедов сразу же раскрыл нам все детали торгового бизнеса в метро. Оказывается, весь Бакинский метрополитен был условно поделен на пять зон. Первая зона, к примеру, включала территорию от станции «Ази Асланов» до станции «Кепроглу» и контролировалась племянником Таги Ахмедова. Все 1200 торговых объектов на территории метрополитена были оформлены на друзей детства сына Таги Ахмедова - Рауфа Ахмедова, который работал судьей.

Таги Ахмедов уверял, что благодаря арендной плате торговцев он ежегодно перечислял в госбюджет 1,2 миллиона манатов. Получается, что арендная плата каждого из магазинов составляла всего 8 манатов? Понятно, что все оставшиеся деньги доставались Рауфу Ахмедову.

По самым скромным подсчетам, в год арендная плата с этих объектов составляла 12 миллионов долларов. А с 2007 года, когда они были переданы метрополитену, было собрано около 100 миллионов долларов», - утверждал Човдаров.

Обвиняемый отметил, что в период расследования арендной деятельности метрополитена Таги Ахмедов находился в Москве, куда отправился праздновать день рождения главы московского метрополитена.

«Разумеется, телефон Ахмедова уже прослушивался, и мы узнали, что ему позвонили из Баку и посоветовали срочно вернуться, так как его деятельностью заинтересовалось МНБ. Звонил человек, которого Таги Ахмедов называет «Петей». Помимо прочего «Петя» рекомендовал Ахмедову срочно вернуть деньги торговцам и предупредил, что в случае отказа его могут арестовать. Таги вернулся в Баку той же ночью.

Когда мы представили наверх итоги нашего расследования, там очень удивились. Оказалось, что Таги Ахмедов постоянно плакался, что, мол, метрополитен не окупается и ему нужны дотации. Нам поручили выяснить, сколько денег в общей сложности ушло мимо бюджета.

Через месяц расследований было установлено, что в период с 2008 по 2015 год сын Таги Ахмедова Рауф Ахмедов заработал более 100 миллионов манатов.

Если помните, раньше вход в метро был по жетонам. Так вот они установили специальные аппараты, которые не учитывали каждый четвертый жетон. То есть 25% всех плат за проезд шли в карман Таги Ахмедова. В год это делало более 4 миллионов манатов. А метрополитен тем временем получал от государства ежегодные дотации. Заур Гусейнов после свое назначения признался, что метро подземка задолжала «Азеришыг» 40 миллионов манатов», - перечислял Човдаров прегрешения Таги Ахмедова.

Обвиняемый рассказал и о махинациях Таги Ахмедова с закупкой и ремонтом вагонов.

«На бумаге указывалось, что каждый новый купленный в Москве вагон метро стоит один миллион манатов. На самом же деле Таги Ахмедов закупал списанные вагоны московского метрополитена и ремонтировал их. Только на этой махинации он заработал 10 миллионов манатов.

Кроме того, он ремонтировал по завышенным ценам вагоны в Грузии. Этим занимался его сын Руслан Ахмедов, который работает в МИД. Когда Заур Гусейнов стал новым главой метрополитена, он восстановил бакинское депо по ремонту вагонов. По его словам, ремонт одного вагона обходится от силы в 45 тысяч манатов. А Таги Ахмедов списывал на эти цели около 150 тысяч долларов. Это только то, что я могу вспомнить. Одним словом, за эти годы в Бакметрополитене только на ремонтных работах было присвоено около 100 миллионов долларов. В общей же сложности сумма присвоенных средств превышает 200 миллионов», - утверждал Човдаров.

Далее обвиняемый стал перечислять недвижимость, которая, по его словам, находится в собственности Таги Ахмедова, что вызвало особое оживление в зале.

«Посредством 4-5 офшорных компаний Таги Ахмедов перевел в Дубай 58 миллионов долларов. Он приобрел там и переписал на имя своего сына Руслана весь третий этаж строящегося 37-этажного отеля. Если вы посмотрите на отчет отбытия Таги Ахмедова из страны, то увидите, что он летел в Дубай так часто, будто это поездка в Нахчыван. Кроме этого, он купил в Дубае два магазина и один ресторан.

Еще два магазина за 7 миллионов долларов Таги Ахмедов купил на площади Таксим в Стамбуле и теперь сдает их в аренду.

Ему принадлежит и магазин стоимостью пять миллионов долларов у станции метро «Тверская» в Москве. Кроме этого, он владеет еще пятью другими объектами в разных частях Москвы.

Что касается Баку, то здесь Ахмедов приобрел четыре квартиры в доме, расположенном над станцией метро «Сахил», четыре квартиры в жилом комплексе «Ени Хаят», и еще пять домов в других районах Баку. У него также есть несколько ресторанов, самые известные из которых «Колизей» и «Шахерезада». Кстати, это тот самый «Колизей», который в 2015 году был выставлен на продажу за 20 миллионов манатов.

Бывший руководитель метрополитена к тому же построил дом площадью в 1200 кв.м у станции метро «Гянджлик», в котором оборудовал даже мини-АТС. В его собственности множество дач в пригородных поселках Баку и несколько магазинов у станции метро «28 Мая». Полный перечень его недвижимости у меня сохранился», - заявил экс-начальник Главного управления МНБ.

Продолжив свое выступление, Човдаров категорически отверг обвинения в том, что он якобы требовал у Таги Ахмедова три миллиона манатов, угрожая арестовать его сына. По словам Човдарова, Ахмедов хотел забрать свое заявление, но ему это не позволили сделать.

«Как-то по одному из местных телевизионных каналов показали репортаж об аварии, произошедшей на аэропортовской трассе. Потом эту передачу срочно убрали из эфира. Сын Таги Ахмедова Расул насмерть сбил человека. Это преступление повесили на какого-то другого человека и замяли дело. Но не все об этом забыли. Таги Ахмедова предупредили, что если он заберет свое заявление, против его сына возбудят уголовное дело», - признался Човдаров.

Показания обвиняемого Акифа Човдарова по другим эпизодам дела будут опубликованы на днях.