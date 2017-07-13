Как и следовало ожидать, продолжает набирать обороты скандал внутри скандала – всплывшая на фоне дела о вмешательстве русских в избирательную кампанию в США история о встрече старшего сына Дональда Трампа и других представителей ближнего круга Трампа-старшего с русской юристкой.

Появились детали, которые позволяют спрогнозировать серьезные последствия для Белого дома, как минимум политические, но может дойти и до юридических. Напомню, в воскресенье старший сын президента Дональд Трамп-младший опубликовал информацию о своей встрече с россиянкой Натальей Весельницкой, которая произошла 9 июня 2016 года – две недели спустя после номинации его отца в президенты от Республиканской партии. На этой встрече в Нью-Йорке присутствовали также глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт и муж Иванки Трамп Джаред Кушнер.

Как сейчас стало известно, Трамп-младший таким образом постарался опередить The New York Times, которая предупредила его о том, что собирается напечатать материал об этом. Сначала информация подавалась президентской стороной так, что встреча с Весельницкой была малозначащей и непродуктивной, и что американцам заранее не было известно о ее содержании.

Однако под медийным и общественным давлением Трамп-младший опубликовал переписку по электронной почте, которая предшествовала контакту с русской, и открылась удивительная картина.

Во-первых, цели встречи были однозначно обрисованы человеком, который о ней попросил – музыкальным продюсером Робом Голдстоуном: человек, которого Голдстоун представил как «адвоката, представляющего российское правительство», передаст «крайне чувствительную информацию высокого уровня», предложенную «коронным прокурором России». Эта информация, дискредитирующая Хиллари Клинтон, должна помочь отцу в его избирательной кампании. Голдстоун имеет британское происхождение, и, вероятно, «коронным прокурором» назвал генерального прокурора России Юрия Чайку.

Во-вторых, полученное предложение не только не заставило Трампа-младшего насторожиться, он через 17 минут после получения письма ответил, что, если все так, как звучит в предложении, ему оно страшно нравится – ‘I love it!’, особенно хороша такая информация по Клинтон будет в конце лета, пишет собеседнику сын кандидата в президенты.

В-третьих, еще одним посредником при организации встречи был назван российский бизнесмен-девелопер Арас Агаларов, известный семье Трампов и имеющий с ними совместные строительные проекты. При этом Агаларов известный в России получатель государственных подрядов, имеющий тесные связи с Чайкой, несменяемым, несмотря на многочисленные скандалы, генпрокурором России.

В-четвертых, представительницей от русских на встрече была Наталья Весельницкая, представлявшая в Нью-Йорке на суде интересы сына вице-президента госкомпании «Российские железные дороги» Дениса Кацыва. Тот проходил по делу, связанному с мошенническими схемами, разоблаченными Сергеем Магницким, адвокатом, погибшим в российской тюрьме в 2009 году.

И одной из тем разговора Весельницкой с людьми Трампа была отмена санкций, введенных США против ряда россиян по делу Магницкого.

Но ни сын Трампа, ни его зять, ни Пол Манафорт, столько лет проработавший с постсоветсткими политиками, не учуяли запаха кагэбешной провокации и не обратились по этом поводу в ФБР. Больше того, Джаред Кушнер не упомянул об этой встрече на проверке при получении допуска к государственной тайне в качестве старшего советника президента. Наблюдатели резонно указывают, что даже если никаких больше контактов по этой линии у близкого круга Трампа с русскими не было, один факт укрытия контакта делает того же Кушнера потенциальным объектом шантажа российскими спецслужбами. И мы можем пока только гадать, дошло ли до такого шантажа или нет.

Пока Белый дом сосредоточен на том, чтобы вывести с линии огня самого президента: дескать, ему не было ничего известно о встрече с Весельницкой. Но этого мало для полноценной защиты. Тем более, что и специальный расследователь Боб Мюллер, и сенатский комитет по разведке заявили о намерении расспросить участников встречи подробнее. Трамп-старший отправляется в третью поездку в Европу, в этот раз во Францию, в крайне тяжелом состоянии духа, и у него есть на это причины.