Подписаться на уведомления
 

Привет от «королевского прокурора» России наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Как и следовало ожидать, продолжает набирать обороты скандал внутри скандала – всплывшая на фоне дела о вмешательстве русских в избирательную кампанию в США история о встрече старшего сына Дональда Трампа и других представителей ближнего круга Трампа-старшего с русской юристкой.

Появились детали, которые позволяют спрогнозировать серьезные последствия для Белого дома, как минимум политические, но может дойти и до юридических. Напомню, в воскресенье старший сын президента Дональд Трамп-младший опубликовал информацию о своей встрече с россиянкой Натальей Весельницкой, которая произошла 9 июня 2016 года – две недели спустя после номинации его отца в президенты от Республиканской партии. На этой встрече в Нью-Йорке присутствовали также глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт и муж Иванки Трамп Джаред Кушнер.

Как сейчас стало известно, Трамп-младший таким образом постарался опередить The New York Times, которая предупредила его о том, что собирается напечатать материал об этом. Сначала информация подавалась президентской стороной так, что встреча с Весельницкой была малозначащей и непродуктивной, и что американцам заранее не было известно о ее содержании.

Однако под медийным и общественным давлением Трамп-младший опубликовал переписку по электронной почте, которая предшествовала контакту с русской, и открылась удивительная картина.

Во-первых, цели встречи были однозначно обрисованы человеком, который о ней попросил – музыкальным продюсером Робом Голдстоуном: человек, которого Голдстоун представил как «адвоката, представляющего российское правительство», передаст «крайне чувствительную информацию высокого уровня», предложенную «коронным прокурором России». Эта информация, дискредитирующая Хиллари Клинтон, должна помочь отцу в его избирательной кампании. Голдстоун имеет британское происхождение, и, вероятно, «коронным прокурором» назвал генерального прокурора России Юрия Чайку.

Во-вторых, полученное предложение не только не заставило Трампа-младшего насторожиться, он через 17 минут после получения письма ответил, что, если все так, как звучит в предложении, ему оно страшно нравится – ‘I love it!’, особенно хороша такая информация по Клинтон будет в конце лета, пишет собеседнику сын кандидата в президенты.

В-третьих, еще одним посредником при организации встречи был назван российский бизнесмен-девелопер Арас Агаларов, известный семье Трампов и имеющий с ними совместные строительные проекты. При этом Агаларов известный в России получатель государственных подрядов, имеющий тесные связи с Чайкой, несменяемым, несмотря на многочисленные скандалы, генпрокурором России.

В-четвертых, представительницей от русских на встрече была Наталья Весельницкая, представлявшая в Нью-Йорке на суде интересы сына вице-президента госкомпании «Российские железные дороги» Дениса Кацыва. Тот проходил по делу, связанному с мошенническими схемами, разоблаченными Сергеем Магницким, адвокатом, погибшим в российской тюрьме в 2009 году.

И одной из тем разговора Весельницкой с людьми Трампа была отмена санкций, введенных США против ряда россиян по делу Магницкого.

Но ни сын Трампа, ни его зять, ни Пол Манафорт, столько лет проработавший с постсоветсткими политиками, не учуяли запаха кагэбешной провокации и не обратились по этом поводу в ФБР. Больше того, Джаред Кушнер не упомянул об этой встрече на проверке при получении допуска к государственной тайне в качестве старшего советника президента. Наблюдатели резонно указывают, что даже если никаких больше контактов по этой линии у близкого круга Трампа с русскими не было, один факт укрытия контакта делает того же Кушнера потенциальным объектом шантажа российскими спецслужбами. И мы можем пока только гадать, дошло ли до такого шантажа или нет.

Пока Белый дом сосредоточен на том, чтобы вывести с линии огня самого президента: дескать, ему не было ничего известно о встрече с Весельницкой. Но этого мало для полноценной защиты. Тем более, что и специальный расследователь Боб Мюллер, и сенатский комитет по разведке заявили о намерении расспросить участников встречи подробнее. Трамп-старший отправляется в третью поездку в Европу, в этот раз во Францию, в крайне тяжелом состоянии духа, и у него есть на это причины.

143 просмотров


Старости
Таможня против гражданина Израиля. Цена вопроса: тысяча манатов
Таможня против гражданина Израиля. Цена вопроса: тысяча манатов эксклюзив
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
14 Июл 29° / 22°
15 Июл 31° / 23°
16 Июл 31° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9548 AZN
1 RUB   =   0.0281 AZN

Новостная лента

Привет от «королевского прокурора» России наш комментарий
Только один Таги Ахмедов украл у Азербайджана 200 миллионов долларов haqqin.az из зала суда
Азербайджан опередил Беларусь и Болгарию в рейтинге УЕФА Армяне подсобили
Умерла певица Тамара Миансарова
В Лондоне эвакуировали вокзал
Трамп заявил, что поладил с Путиным
18-летний азербайджанский чемпион покончил с собой
Мировые цены на нефть растут
Трамп: «Путин мог бы предпочесть Клинтон»
В Конгрессе США впервые предложили импичмент Трампа
Однополые браки официально разрешили на Мальте
Министр обороны Израиля: " Мы не допустим усиления Ирана в Сирии"
В Кюрдамире глава вроде есть, а власти вроде нет спецпроект - haqqin.az в регионах
Американский спецназ в боях за "столицу" ИГИЛ
В Венесуэле во время протестов погибла учительница
В НАТО призвали к новым санкциям против КНДР
Экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 годам тюрьмы
Бакинский «Интер» вырывает победу в Лиге Европы видео
Ильхам Алиев поручил постоянно контролировать цены
Польский тренер: «Габала» очень сильна»
В Турции отмечают годовщину провалившегося путча
Канада сняла торговые ограничения с Беларуси
Иностранцы отказываются ехать в Габалу «Будем больше времени проводить в Баку»
Ильхам Алиев призвал быть готовыми к наплыву туристов
Ильхам Алиев: «Порой инвесторам вместо помощи создают проблемы»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться