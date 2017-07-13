Цены на нефть стабильны в четверг после повышения накануне по итогам третьей сессии подряд.

Трейдеры оценивают еженедельные статданные Минэнерго США, указавшие накануне на резкое сокращение запасов нефти при повышении добычи, пишет MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в четверг поднялась на $0,01 (0,02%) - до $47,75 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подорожали на $0,22 (0,46%) - до $47,74 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также поднялась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $45,50 за баррель. Контракт подорожал на $0,45 (1%) - до $45,49 за баррель по итогам предыдущей сессии.