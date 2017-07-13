Скончался еще один из пострадавших в тяжелом ДТП, которое произошло утром на проходящей по Гарадагскому району Баку части трассы Алят — Астара.

Как сообщает Report, Абдуллаев Азад Вели оглу скончался в Республиканской клинической больнице им. академика Миргасымова.

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В Сальянском районе на автомагистрали Алят — Астара произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает АПА, в результате столкновения микроавтобуса марки «Мерседес» и грузовика «КамАЗ» погибли три человека, еще трое получили ранения.

Имена погибших: Алиев Тухид Мирзарагим оглу (1993 г.р.) и Гахраманов Шахид Абдулгусейн оглу (1982 г.р.), Худавердиев Рамиз Агагусейн оглу (1947 г.р.).

По предварительным данным, микроавтобус, в котором находились жители Астаринского района, направлялся в дагестанский город Хасавюрт. Кроме водителя, в автомобиле находились две женщины, один ребенок и пятеро мужчин. В результате аварии ранения получили одна женщина и двое мужчин.