Десятки человек напали на склад с золотой рудой в Киргизии

В Киргизии около 40 человек пытались ограбить склад золотодобывающей компании ОАО "Кыргызалтын", сообщили в четверг Интерфаксу в пресс-службе МВД республики.
"В Нарынской области (север Киргизии) местные жители, около 40 мужчин, пытались ограбить склад ОАО "Кыргызалтын". Грабители пытались вывести на автомашинах золотосодержащую руду с месторождения Солтон-Сары", - рассказал представитель пресс-службы.
По его словам, сотрудникам милиции удалось предотвратить ограбление.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений УВД Нарынской области по подозрению в причастности к преступлению задержаны 23 жителя села Эмгекчил. По факту назначены необходимые экспертизы. Ведется расследование", - сказал собеседник агентства.