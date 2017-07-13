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Десятки человек напали на склад с золотой рудой в Киргизии

 

В Киргизии около 40 человек пытались ограбить склад золотодобывающей компании ОАО "Кыргызалтын", сообщили в четверг Интерфаксу в пресс-службе МВД республики.

"В Нарынской области (север Киргизии) местные жители, около 40 мужчин, пытались ограбить склад ОАО "Кыргызалтын". Грабители пытались вывести на автомашинах золотосодержащую руду с месторождения Солтон-Сары", - рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, сотрудникам милиции удалось предотвратить ограбление.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений УВД Нарынской области по подозрению в причастности к преступлению задержаны 23 жителя села Эмгекчил. По факту назначены необходимые экспертизы. Ведется расследование", - сказал собеседник агентства.

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