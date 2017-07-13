Афганских школьниц пустили в США после вмешательства Трампа

Женская команда по робототехнике из Афганистана все-таки сможет принять участие в проводимых в Соединенных Штатах соревнованиях, куда их первоначально не пустили без объяснения причин. Произошло это после того, как в историю лично вмешался президент Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

Девушки дважды подавали документы на визу в США и дважды получали отказ. При этом даже команды из Сирии, Ирака и Судана не сталкивались с такими проблемами.

История дошла до главы Белого дома, и Трамп обсудил проблему со своим советником по национальной безопасности, попросив найти дополнительные варианты.