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Афганских школьниц пустили в США после вмешательства Трампа

 

Женская команда по робототехнике из Афганистана все-таки сможет принять участие в проводимых в Соединенных Штатах соревнованиях, куда их первоначально не пустили без объяснения причин. Произошло это после того, как в историю лично вмешался президент Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

Девушки дважды подавали документы на визу в США и дважды получали отказ. При этом даже команды из Сирии, Ирака и Судана не сталкивались с такими проблемами.

История дошла до главы Белого дома, и Трамп обсудил проблему со своим советником по национальной безопасности, попросив найти дополнительные варианты.

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