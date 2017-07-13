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Иностранные кредиторы проголосовали за реструктуризацию Межбанка

 

Международный банк Азербайджана получил достаточное количество голосов для начала процесса реструктуризации внешних обязательств, передает Bloomberg.

Согласно сообщению, кредиторы, являющиеся держателями 87 процентов долгов банка, проголосовали за процесс реструктуризации.

С 19 июня начался процесс голосования по плану добровольной реструктуризации обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) перед зарубежными кредиторами, который завершится 18 июля 2017 года. По законодательству, для начала процесса реструктуризации необходимо наличие 2/3 голосов кредиторов.

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