Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам тюрьмы

Суд приговорил бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 года тюрьмы, признав его виновным в коррупции, передает ВВС.

Экс-президента и его супругу обвиняли в том, что они не задекларировали роскошный пентхаус в курортном городе Гуаружа и незаконно получили 747,8 тыс. долларов от строительной компании OAS в обмен на содействие в получении контрактов с государственной компанией Petrobras.

Адвокаты да Силвы намерены подать апелляцию на решение суда. До ее рассмотрения бывший президент будет находиться на свободе.

Сам он продолжает настаивать на своей невиновности, отрицает любые противоправные действия и утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано его политическими оппонентами.