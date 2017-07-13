12 июля в кинотеатре Park Cinema, расположенном во Flame Towers, состоялась пресс-конференция, посвященная документальным фильмам об искусстве на большом экране.

«Как вы знаете, на протяжении семи лет British Council сотрудничает с Park Cinema в рамках ежегодных европейских кинофестивалей, проводимых делегацией Евросоюза в Азербайджане. По инициативе British Council был предложен новый проект Park Cinema «Фильмы-выставки на большом экране» от британского режиссера Фила Грабски.

Впервые проект показа документальных фильмов об искусстве на большом экране появился в Великобритании, сейчас эти картины с успехом демонстрируются по всему миру, включая Россию, Казахстан, Грузию, Беларусь, Украину, Азербайджан и другие страны. Для жителей Баку это уникальная возможность прикоснуться к истории искусства на большом экране», — сказал Муса Ахундов, директор по маркетингу Park Cinema.

«Фильмы-выставки созданы специально для показа на больших экранах, высочайшее качество изображения проектов позволит по-новому (в прямом смысле этого слова) взглянуть на творчество великих художников. Работы Леонардо да Винчи, Яна Вермеера и Винсента ван Гога перестанут быть просто статичными музейными экспонатами!

Имя Фила Грабски хорошо известно ценителям искусства: вот уже несколько лет подряд он при поддержке Theatre HD представляет свои уникальные проекты.

Шанс попасть на такие выставки не всегда есть даже у местных жителей (километровые очереди, часы ожидания и билеты у перекупщиков), что уж говорить о туристах. Так что фильмы Фила Грабски, невероятно красиво снятые и дополненные работой лучших экспертов и экскурсоводов, – настоящий подарок для всех, кто интересуется искусством», — сообщает Элизабет Вайт, директор British Council.

Во время конференции было также показано видео обращение известного британского режиссера Фила Грабского, в котором он призывает ценителей искусства попасть в уникальное завораживающее кинопутешествие.

С 16 июля каждое воскресенье зрители и гости столицы смогут посетить самые лучшие художественные выставки мира, сидя в кресле кинотеатра Park Cinema!

Подробно с расписанием фильмов можете ознакомиться на сайте parkcinema.az.