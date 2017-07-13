Десять военных пострадали при пожаре на складе боеприпасов в юго-восточной турецкой провинции Килис недалеко от границы с Сирией, говорится в заявлении администрации провинции в четверг, передает Anadolu.

«13 июля на трассе Килис — Газиантеп возник пожар в воинской части, огонь из-за ветра перекинулся на склад с боеприпасами, что привело к взрывам. Жертв нет, десять солдат легко пострадали от отравления продуктами горения и направлены в больницу. Ведутся работы по тушению пожара», — сообщили местные власти.