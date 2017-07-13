В Таджикистане начали бороться с хиджабом

Власти Согдийской области Таджикистана (север республики) создали рабочую группу по пропаганде среди женщин отказа от ношения чуждой национальной культуре одежды, передает Интерфакс.

Пресс-служба Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана сообщает, что в состав группы вошли представители сфер образования, здравоохранения, религии, молодежных организаций, женского движения, милиции и спорта.

«Глава Согдийского управления по делам женщин и семьи Нодира Мирзозода поставила перед рабочими группами задачи усилить пропаганду по устранению ношения хиджаба и сатра жительницами Худжанда как чуждой таджичкам одежды. С этой целью они посетят все микрорайоны города Худжанд, центры торговли, здравоохранения, швейные цеха, школы, детсады, рестораны, рынки города», — говорится в сообщении.