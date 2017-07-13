Завтра в Баку будет жарко

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24°, днем 31-36°, в Баку ночью 22-24°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем — 50-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакана, Шувелана — 23-24°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово — 25-26° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако утром в некоторых районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-25°, днем 33-38°, в горах ночью 11-16°, днем 20-25° тепла.