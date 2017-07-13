Убийца Немцова избежал пожизненного срока

Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение.

Обвинение также просило назначить Дадаеву штраф в 200 тысяч рублей и лишить его звания лейтенанта и ордена Мужества. Суд эти требования удовлетворил.

Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова своей вины не признают.