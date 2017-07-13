Несмотря на то, что во время переговоров в Брюсселе министров иностранных дел Азербайджана и Армении обсуждалась идея проведения следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в сентябре в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, экспертное сообщество в Ереване оценило итоги встречи следующим образом: Армения и Азербайджан «на пороге новой войны» и «во всем виновата Россия».

Армянский аналитик Игорь Мурадян вообще не стеснялся в выражениях, не позволительных не только для эксперта, но и для рядового обывателя.

«В Армении сложилась пошлая, предательски ориентированная группировка относительно молодых подонков, ориентированных на отсталую Россию, которая постоянно поддерживает Россию - как «мерзопакостная» дрянь, прилипшая к армянскому правительству, но скорее ставшая рабами не армянского правительства, а русской мрази» (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Мурадяна, данная группировка воспринимает поставки русского оружия Азербайджану как благость. «Это невероятно, но это факт. Армяне окончательно перестали скрывать, что им место, как минимум, в следственном отделе прокуратуры».

Мурадян убежден: Россия сумела продемонстрировать, что война между Азербайджаном и Арменией – это сценарий, на который обречены обе страны.

«Россия считает «апрельскую» войну весьма удачным геополитическим приемом и не скрывает этого. В Азербайджане уверенно понимают, что эту войну спровоцировала Россия, но армяне продолжают надеяться, что именно В.Путин остановил эту войну. После «апреля» ни одно серьезное государство не может считать Армению политическим партнером, и к ней относятся только с позиций снисходительности. В определенном смысле Армения перестала быть суверенным государством».

«Произошло довольно странное обстоятельство, — продолжает Мурадян. — Вроде бы сумевшая отразить «азербайджанскую агрессию» (кавычки наши – ред.) Армения рассматривается как проигравшая сторона. На данных позициях Армения выходит к новой войне, которую предотвратить невозможно, и именно по причине того, что Армения оказалась в международной изоляции и находится в зависимости от России. Причем о какой-либо гарантии безопасности со стороны России говорить просто смешно».

В свою очередь директор «Международного центра человеческого развития» Теван Погосян уверен, что Армения должна быть готова к любому развитию событий в Карабахе. Как считает армянский эксперт, «суть политики Азербайджана заключается в наращивании своей военной мощи путем накопления и выделения финансовых средств на эти нужды, которые в конечном итоге должны привести к попытке решения конфликта военным путем».

Вместе с тем, по мнению Погосяна, Азербайджан пытается создать такие неблагоприятные условия для Армении, которые могли бы способствовать оттоку населения из страны.

Не преминула «ущипнуть» Россию и политический обозреватель Наира Айрумян.

Она обратила внимание на приезд главы МИД России Сергея Лаврова в Брюссель в то время, когда там проходила встреча по Карабаху: «Ощущение было такое, что Лавров прибыл в Брюссель для того, чтобы курировать встречу Налбандяна и Мамедъярова. Какие договоренности ожидались на встрече и что, возможно, предотвратил Лавров? Могли ли министры прийти к согласию по поводу механизмов сдерживания в зоне конфликта, но незримое присутствие Лаврова предотвратило такую договоренность?»

Айрумян считает, что Россия хочет предотвратить любое «сепаратное» соглашение между Арменией и Азербайджаном, тем более под эгидой США.

Подытожил же вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов, заявивший на специально созванной пресс-конференции о том, что принцип территориальной целостности вообще не имеет отношения к карабахскому конфликту.

Учитывая позицию Азербайджана, возникает вопрос: о чем вообще могут договориться Ереван и Баку в таких условиях?