Депутаты уходят на каникулы с внушительными отпускными

С 15 июля депутаты Милли Меджлиса Азербайджана уйдут на летние каникулы, которые продлятся до 30 августа, сообщает АПА.
Стала известна сумма отпускных председателя парламента, заместителей председателя, председателей комитетов и депутатов.
В период каникул от председателя до рядового депутата каждый получит средства, равные двухмесячной заработной плате.
В настоящее время заработная плата председателя Милли Меджлиса составляет 2 250 манатов, первый заместитель председателя получает 90% от заработной платы председателя, другие заместители — 85%, председатели комитетов — 80%, заместители председателей комитетов — 75%, остальные депутаты — до 70% от заработной платы главы парламента.
Отметим, согласно закону «О статусе депутатов», заработная плата вице-спикеров, председателей комитетов (заместителей) и депутатов рассчитывается на основании заработной платы спикера.
Осенняя сессия парламента начнется 30 сентября.