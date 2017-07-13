Азербайджанец лишился миллиона из-за слишком внимательной собаки

В екатеринбургском аэропорту Кольцово немецкая овчарка Мики помогла поймать пассажира, который намеревался тайком вывезти в Баку более миллиона незадекларированных рублей.

Как передает РИА «Новый день», собака заметила подозрительного мужчину у рамки металлоискателя и села возле него, чтобы привлечь внимание кинолога.

Сотрудники таможенного поста, подоспевшие к месту событий, выяснили, что у гражданина во внутреннем кармане куртки спрятано более миллиона рублей. Денежные средства он, в нарушение закона, не задекларировал должным образом, отмечают в Кольцовской таможне. Теперь мужчине грозит штраф до 400 тысяч рублей.

На таможне отмечают, что овчарка Мики работает в Кольцово почти три года. Она успешно искала наркотические и психотропные средства, а с недавнего времени натаскана на поиск крупных денежных сумм.