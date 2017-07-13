Жена Таги Ахмедова о миллионах мужа

Супруга бывшего главы Бакинского метрополитена Таги Ахмедова, Салатын Ахмедова, опровергла утверждения о многомиллионном состоянии своего мужа.

Напомним, накануне в рамках судебного процесса над высокопоставленными сотрудниками расформированного МНБ арестованный генерал Акиф Човдаров заявил, что с 2008 по 2015 год Таги Ахмедовым было присвоено в Бакинском метрополитене около 200 миллионов долларов.

Кроме того, арестованный генерал заявил, что Таги Ахмедов владеет десятками квартир, дач, магазинов и ресторанов в Баку, Москве, Стамбуле и Дубае.

В беседе с корреспондентом издания AzVision.az Салатын Ахмедова обвинила Акифа Човдарова в клевете на своего мужа.

«Все это ложь. Сколько можно клеветать на моего мужа?» — сказала она.