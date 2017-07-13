В Казахстане задержали азербайджанца с тонной осетрины

В казахстанском Актау изъято свыше тонны рыбы осетровых пород. В ходе оперативных мероприятий был задержан 35-летний гражданин Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Актау-бизнес».
Согласно информации, тайником рыбных запасов была производственная база, расположенная в черте города. Рыба хранилась в 40-тонном контейнере, оборудованном под холодильную камеру.
По одной из версий следствия, подозреваемый намеревался отправить рыбу в Азербайджан.
Казахстанское издание пишет, что неизвестно, каким образом здесь оказалось такое огромное количество осетрины. При вскрытии контейнера правоохранители обнаружили 251 тушу краснокнижной рыбы. Задержанный пояснил, что арендовал данный контейнер. Откуда тут оказалось столько рыбы, он не знает и к происходящему не имеет никакого отношения.
По данному факту возбуждено уголовное дело.