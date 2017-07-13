7 июля в 01:35 рейсом Turkish Airlines из Стамбула в Баку должны были депортировать гражданскую семейную пару: Евгения Кочаари (1990 г.р.), Светлану Уханову (1993 г.р.), Елизавету Уханову (2011 г.р.) и Амину Кочаари (2016 г.р.). Все они граждане Российской Федерации. Как сообщают источники haqqin.az, Светлана и Евгений имели связи с «Исламским государством» и, возможно, хотели попасть на территорию Сирии через Турцию.

Однако депортации в Азербайджан не случилось, в аэропорту турецкая полиция решила арестовать беглецов, которых, как оказалось, уже несколько недель разыскивали их родные на родине, в России.

Но почему депортировать двух взрослых и двоих детей решили именно в Азербайджан? (Родные утверждают, что об этом им сообщили российские дипломаты). Источники, близкие к семье, говорят, что у Кочаари и Ухановой, а также их детей могли быть азербайджанские паспорта, возможно, поддельные. При этом, как стало известно haqqin.az, в Азербайджане проживают родственники Евгения.

Как бы там ни было, на рейсе Turkish Airlines 7 июля этой семьи не оказалось. Родственники купили билеты на самолет и сами смогли убедиться в этом. Через несколько дней выяснилось, что Кочаари и Ухановы находятся в миграционной тюрьме в Турции, по некоторым данным, неподалеку от сирийской границы.

Стоит отметить, что биологический отец шестилетней Лизы дал разрешение на вывоз ребенка только в Турцию и только до 30 июня.

Дедушка Лизы 12 июля уже успел обратиться к главе Саратовской области Валерию Радаеву с просьбой помочь вернуть детей.

Кроме того, в редакцию haqqin.az обратилась сестра Евгения Кочаари – Виктория. «Хочу обратиться к вам! Помогите, пожалуйста, вызволить детей из миграционной тюрьмы на границе с Сирией. Там находится моя родная племянница и ее сводная сестра», - написала она.

Очевидно, что семьи Ухановых и Кочаари больше всего беспокоит судьба малолетних детей. Евгений и Светлана, по-видимому, все для себя решили и категорически против возвращения в Россию.

Помимо предположительного наличия у них поддельных азербайджанских паспортов (а иначе почему была сделана попытка депортации именно в Азербайджан?), беглецы имели при себе и поддельные сирийские документы. Сейчас, со слов их близких, они вновь настаивают на депортации в Азербайджан, а уже из нашей страны хотят попасть в Египет. При этом с ними двое малолетних детей, которые не очень понимают что происходит, но по воле родителей оказались в тюрьме.

Как сложится дальнейшая судьба беглецов и их детей – трудно сказать. Но слишком уж часто в этой истории всплывает название Азербайджана. Возможно, азербайджанским властям стоит заинтересоваться этой историей, а уж отечественным правозащитникам сам Бог велел. Ведь речь идет о детях – шестилетней Лизе и годовалой Амине, пусть даже они не граждане Азербайджана. А времени остается все меньше, ведь по турецким законам депортация должна быть проведена в короткие сроки…