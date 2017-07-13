Протестующие окружили парламент Украины

Собравшиеся митингующие под Верховной Радой Украины перекрыли выходы из здания парламента и боковой выезд для нардепов, пишут украинские СМИ.
В частности, представители партии Национальный корпус полностью заблокировали боковой забор на Грушевского и перекрыли автомобильный выезд из внутреннего двора Рады.
Со стороны улицы Садовой также заблокировано здание парламентских комитетов, которое соединено с парламентом подземным переходом. Также участники акции бросают на проезжую часть улицы Грушевского дымовые шашки.
В свою очередь полицейские перекрыли улицу Грушевского и попытались оттеснить протестующих от входа в Раду.