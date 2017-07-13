Министр обороны Грузии выступил против диалога с Россией

Министр обороны Грузии Леван Изория не считает целесообразным прямой диалог с Россией. Так прокомментировал министр визит в Москву пророссийских депутатов парламента Грузии из "Альянса патриотов", в ходе которой они встретились с российскими коллегами и впоследствии озвучили пророссийские тезисы, пишет «Грузия Онлайн».

Министр обороны Грузии отметил, что грузинская сторона не видит конкретных действий, направленных на деоккупацию страны.

"Исходя из этого, считаем, что диалог должен быть продолжен в рамках существующих форматов", - отметил Министр обороны Грузии.