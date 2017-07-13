Чемпионка Дурунда покидает Азербайджан

Лидер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марина Дурунда сообщила о том, что покидает сборную и уезжает из страны, сообщает haqqin.az со ссылкой на sports.ru.

«Я благодарю за все и очень люблю тебя, Азербайджан! Ты навсегда останешься в моем сердце!

Я от всей души благодарю всех тренеров, хореографов, врачей, массажистов и многих, многих других людей. Всех, кто верил в меня, помогал, лечил, заботился и поддерживал все эти долгие пять лет. Без вас я бы ничего не достигла.

Мне больно с вами расставаться. И простите, что не смогла поблагодарить каждого из вас и попрощаться лично. Верю, что мы еще обязательно встретимся.

Спасибо Федерации гимнастики за все то хорошее, что вы для меня сделали. Вы многому меня научили. Я буду помнить это всю свою жизнь. Спасибо всем моим друзьям. Я никогда не думала, что мне придется вот так вас покинуть, но я уезжаю с огромной любовью и болью в моем сердце! Люблю тебя, Азербайджан!» — написала Дурунда.

Марина Дурунда является бронзовым призером чемпионата Европы-2015, а также серебряным призером Европейских игр-2015 в упражнении с лентой.